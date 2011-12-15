Home Senza categoria VOLONTARI FIR PER L'RBS 6 NAZIONI, QUASI CINQUECENTO ISCRITTI IN SOLI OTTO GIORNI

VOLONTARI FIR PER L'RBS 6 NAZIONI, QUASI CINQUECENTO ISCRITTI IN SOLI OTTO GIORNI

di Redazione 15/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] VOLONTARI 6 NAZIONI, IN POCHI GIORNI QUASI CINQUECENTO ISCRITTI Roma – Enorme successo per il programma volontari lanciato nei giorni scorsi dalla FIR in vista dello sbarco dell’RBS 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma. In pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni per partecipare come volontario FIR all’organizzazione dei due incontri interni degli Azzurri di Brunel nel Torneo sono infatti quasi cinquecento gli appassionati di tutte le età, provenienti da ogni parte del Paese, ad aver garantito la propria disponibilità ad impegnarsi l’11 febbraio in occasione della visita dell’Inghilterra o il 17 marzo per il turno conclusivo del 6 Nazioni, contro la Scozia. “Volontari-amente al 6 Nazioni” – questo il nome del programma – ha dunque superato in soli otto giorni il numero di adesioni totali avute in occasione dell’edizione 2011 dell’RBS 6 Nazioni, ma l’iniziativa non si ferma e, sino al 22 gennaio, collegandosi alla home page di Federugby.it o alla pagina facebook ufficiale della FIR (facebook.com/federugby) sarà possibile richiedere di partecipare al programma volontari per il 6 Nazioni 2012.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp