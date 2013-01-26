XI GIORNATA ECCELLENZA: LE FIAMME ORO BATTONO LA CAPOLISTA PRATO 29 A 26 (TABELLINO)
di Redazione
26/01/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*FIAMME ORO RUGBY VS ESTRA I CAVALIERI PRATO 29-26*
*IL TABELLINO*
*Roma, sabato 26 gennaio 2013 – Caserma “S. Gelsomini”*
*Campionato di Eccellenza, XI giornata*
*Fiamme Oro Rugby vs Estra I Cavalieri Prato (29-26) (pt 6-14)*
*Marcatori*: primo tempo: 31’ cp Benetti (3-0); 36’ m Ragusi tr Ragusi
(3-7); 39’ m Sepe tr Ragusi (3-14); 43’ cp Benetti (6-14).
Secondo tempo: 7’ cp Benetti (9-14); 11’ m Valcastelli tr Benetti (16-14);
14’ m Patelli tr Ragusi (16-21); 17’ m Ragusi (16-26); 19’ drop Benetti
(19-26); 31’ cp Benetti (22-26); 33’ m Massaro tr Benetti (29-26)
*Fiamme Oro Rugby*: Barion (25’ st Mariani), De Gaspari, Massaro, Forcucci,
Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Favaro (5’ st Zitelli),
Sutto, Galluppi (5’ st Mammana), Di Stefano (26’ st Duca), Vicerè, Gentili
A disp: Suaria, Moscarda, Vassallo, Boarato,
All: Presutti.
*Estra I Cavalieri Prato*: Matzeu (33’ st Lunardi), Tempestini, Siale (33’
st Pelizzari), Ngawini, Sepe, Ragusi, Patelli (cap) (23’ st Frati),
Bernini, Ruffolo, Saccardo, Nifo, Cavalieri, Roan, Giovanchelli (v cap),
Borsi ( 23’ st Cannone)
A disp:, Lupetti, Boscolo, Petillo, Pozzi
All. Frati-De Rossi
*Arbitro*: *Traversi (Costa di Rovigo - RO)*
*Giudici di linea: **De Martino (Pomigliano D’Arco - NA) e Cusano
(Costabissara - VI)*
*Quarto uomo: **Fioretti (Melito di Napoli - NA)*
*Cartellini*: espulsione temporanea al 13’ per Michele Sutto (FFOO)
*Calciatori*: Benetti (FFOO) cp 4/4, tr 2/2, drop 1/3; Ragusi (Prato) cp
0/1, tr 3/4
*Man of the Match*: Giovanni Massaro (FFOO)
*Punti in classifica*: FFOO 4, Prato 2
*Note*: giornata fredda; spettatori: 500 circa.
* *
*Roma, 26 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione