XI GIORNATA: FFOO VS PRATO. PREVIEW E FORMAZIONE
di Redazione
24/01/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*CAMPIONATO DI ECCELLENZA XI GIORNATA: FIAMME ORO V I CAVALIERI PRATO *
*PREVIEW E FORMAZIONE *
*Presutti: “Match difficile che potrà dirci se e quanto siamo cresciuti”*
*Roma* – Chiusa la parentesi del Trofeo Eccellenza con la vittoria per 32 a
0 contro L’Aquila, le Fiamme si rituffano nel campionato. Sabato nell’XI
giornata, ultima del girone di andata, il XV della Polizia di Stato dovrà
vedersela con i primi della classe: i Cavalieri Prato. Un incontro sulla
carta proibitivo per la squadra di coach Presutti che, attualmente, naviga
nelle acque più tranquille del centro classifica ma che, comunque, paga una
differenza di più di venti punti nei confronti dei Tuttineri toscani.
Ultima partita del girone di andata, quindi, ma anche inizio di un mese
abbastanza difficile per le Fiamme che, dopo il match di domenica, dovranno
di nuovo affrontare tutte le squadre più forti dell’Eccellenza.
Molte le novità, per infortuni e scelte tecniche, nella formazione che
coach Presutti schiererà sabato. Dall’inizio giocherà la prima linea scesa
in campo nell’ultimo incontro del Trofeo Eccellenza, con Valerio Vicerè
tallonatore e Giuseppe Di Stefano e Fabio Gentili come piloni. In seconda
linea rientra Michele Sutto che sarà affiancato da Matteo Galluppi, con
Luca Mammana in panchina. In terza tornano i flanker Lorenzo Favaro e
Damiano Vedrani, mentre la maglia numero 8 torna sulle spalle di Andrea
Balsemin. Carlo Canna e Nicola Benetti si occuperanno della mediana, con
Pietro Valcastelli e Marcello De Gaspari confermati alle ali. I centri
saranno Daniele Forcucci e Giovanni Massaro, mentre Guido Barion chiuderà
il XV in posizione di estremo.
*“Sarà un match difficile – ha detto coach Pasquale Presutti – il primo di
una serie di incontri che giocheremo da qui a un mese. Il girone di andata
ci ha visti, finora, in crescita. La partita di sabato potrà dirci quanti
progressi siano stati fatti finora e se tra noi e loro c’è ancora molta
distanza. L’obiettivo-salvezza è sempre più vicino, ma dobbiamo impegnarci
tutti al massimo per raggiungerla e possiamo farlo solamente cercando di
conquistare quei pochi punti che ancora ci mancano”. *
*La probabile formazione*
Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Favaro, Galluppi, Sutto, Di Stefano, Vicerè, Gentili
A disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Mammana, Zitelli, Vassallo,
Boarato, Mariani
*Roma, 24 gennaio 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
