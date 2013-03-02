XIV GIORNATA ECCELLENZA: IL VIADANA VINCE A PONTE GALERIA 21 A 12 (TABELLINO)
02/03/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*XIV GIORNATA*
*IL VIADANA ESPUGNA PONTE GALERIA E VINCE 21 A 12*
*IL TABELLINO *
Roma, Caserma “S. Gelsomini” – Sabato 2 marzo 2013
Eccellenza 14° giornata
*FIAMME ORO RUGBY vs RUGBY VIADANA 12-21 (9-11)*
*Marcatori*: 3’ cp Benetti (3-0); 13’ cp Fenner (3-3); 16’ drop Benetti
(6-3); 37’ m Fenner (6-8); 39’ cp Benetti (9-8); 40’ cp Fenner (9-11); 51’
cp Benetti (12-11); 54’ cp Fenner (12-14); 58’ m Padrò tr Fenner (12-21)
*FIAMME ORO RUGBY*:Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli,
Canna, Benetti, Sutto, Balsemin, Maestri, Cazzola, Galluppi (50’ Cerasoli),
Duca (44’ Di Stefano), Vicerè, Cocivera (71’ Gentili)
A disp: Moscarda, Pellegrinelli, Vassallo, Calandro, Andreucci
All. Presutti
*RUGBY VIADANA*: Fenner, Robertson, Pavan, Pizarro, Albano, Apperley,
Cowan, Pelizzari, Barbieri, Santi, Fondse, Padrò, Gilding (74’ Cagna),
Santamaria, Cenedese
A disp: Denti, Marchini, Moreschi, Manuini, Bronzini, Sintich, Tizzi
All.: Phillips
Arbitro: Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Carrera (Roma) e Commone (Arzano, NA)
quarto uomo: Radetich (Salerno)
Cartellini: 61’ giallo Pizarro (Viadana)
Man of the match: Anthony Michael Fenner (Petrarca Padova)
Calciatori: Benetti (FFOO) 4/6 (dp 1/1, cp 3/5); Fenner (Viadana) 4/6 (cp
3/4, tr 1/2)
Note: giornata di sole, vento forte, temperatura gradevole, 450 spettatori
ca
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0; Viadana 4
*Roma, 2 marzo 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
