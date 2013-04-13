Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

XIX GIORNATA: FFOO V ROVIGO 15 A 6 (TABELLINO)

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 99_12-13 - XIX GIORNATA ECCELLENZA FFOO V ROVIGO (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*XIX GIORNATA DI ECCELLENZA*

*QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME:*

*BATTUTO IL ROVIGO 15 A 6*

*
IL TABELLINO*

*Roma – Caserma “S. Gelsomini”*

*Campionato Eccellenza XIX giornata*

*FIAMME ORO RUGBY VS RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 6 (pt 6-3 )*

*
**Marcatori*: 18’ cp Benetti (3-0); 24’ cp Basson (3-3); 33’ cp Benetti
(6-3); 46’ cp Benetti (9-3); 57’ cp Basson (9-6); 75’ cp Benetti (12-6);
78’ cp Benetti (15-6)



*Fiamme Oro* *Rugby*: Mariani (59’ Boarato), Valcastelli, Sapuppo (27’ De
Gaspari), Massaro, Andreucci (72’ Marinaro), Canna, Benetti, Balsemin (32’
Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Cazzola (63’ Mammana), Sutto, Duca (57’
Suaria), Cerqua (57’ Vicerè), Cocivera (57’ Di Stefano)

All: Pasquale Presutti


*Rugby Rovigo Delta*: Basson, Zorzi (68’ Wilson), Menon, Van Niekerk,
Bacchetti, Duca (53’ Lenarduzzi), Calabrese (45’ Zanirato), De Marchi,
Folla, Luabian (53’ Persico), Tumiati (17’ Maran – 66’ Anouer), Jones,
Lombardi, Mahoney, Quaglio (68’ Gatto)

A disp: Datola

All: Paul Roux


*Arbitro*: Damasco (Arezzo)

*g.d.l.*: Salvi (L’Aquila) e Ranalli (Sulmona)

*Quarto uomo*: Masetti (Roma)

*Man of the Match*: Nicola Benetti (FFOO)

*Calciatori*: Benetti (cp 5/6 – drop 0/2); Basson (1/ 3);

*Note*: spettatori 800 ca, giornata soleggiata, temperatura 23°

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4 – Rovigo 0

*
Roma, 12 aprile 2013*

* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME CHE BATTONO IL ROVIGO 15 A 6 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

Articolo Successivo

VIADANA, PHILLIPS HA SCELTO IL XV PER LA SFIDA AL VERTICE CON PRATO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019