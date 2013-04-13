XIX GIORNATA: FFOO V ROVIGO 15 A 6 (TABELLINO)
di Redazione
13/04/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XIX GIORNATA DI ECCELLENZA*
*QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE FIAMME:*
*BATTUTO IL ROVIGO 15 A 6*
*
IL TABELLINO*
*Roma – Caserma “S. Gelsomini”*
*Campionato Eccellenza XIX giornata*
*FIAMME ORO RUGBY VS RUGBY ROVIGO DELTA 15 - 6 (pt 6-3 )*
*
**Marcatori*: 18’ cp Benetti (3-0); 24’ cp Basson (3-3); 33’ cp Benetti
(6-3); 46’ cp Benetti (9-3); 57’ cp Basson (9-6); 75’ cp Benetti (12-6);
78’ cp Benetti (15-6)
*Fiamme Oro* *Rugby*: Mariani (59’ Boarato), Valcastelli, Sapuppo (27’ De
Gaspari), Massaro, Andreucci (72’ Marinaro), Canna, Benetti, Balsemin (32’
Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Cazzola (63’ Mammana), Sutto, Duca (57’
Suaria), Cerqua (57’ Vicerè), Cocivera (57’ Di Stefano)
All: Pasquale Presutti
*Rugby Rovigo Delta*: Basson, Zorzi (68’ Wilson), Menon, Van Niekerk,
Bacchetti, Duca (53’ Lenarduzzi), Calabrese (45’ Zanirato), De Marchi,
Folla, Luabian (53’ Persico), Tumiati (17’ Maran – 66’ Anouer), Jones,
Lombardi, Mahoney, Quaglio (68’ Gatto)
A disp: Datola
All: Paul Roux
*Arbitro*: Damasco (Arezzo)
*g.d.l.*: Salvi (L’Aquila) e Ranalli (Sulmona)
*Quarto uomo*: Masetti (Roma)
*Man of the Match*: Nicola Benetti (FFOO)
*Calciatori*: Benetti (cp 5/6 – drop 0/2); Basson (1/ 3);
*Note*: spettatori 800 ca, giornata soleggiata, temperatura 23°
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4 – Rovigo 0
*
Roma, 12 aprile 2013*
* *
