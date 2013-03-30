XVII GIORNATA ECCELLENZA FFOO V L'AQUILA 24-6 (TABELLINO)
di Redazione
30/03/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 93_12-13 - XVII GIORNATA ECCELLENZA FFOO v laquila (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XVII GIORNATA*
*FIAMME ORO RUGBY VS L’AQUILA RUGBY 1936: 24-6*
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini”*
*Sabato 30 marzo 2013 ore 15,00*
*Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013*
*XVII Giornata*
* *
*Fiamme Oro Rugby v L’Aquila Rugby 1936 24-6 (16– 3 ) *
*Marcatori* : 2’ cp Benetti (3-0); 12’ cp Benetti (6-0); 33’ cp Paolucci
(6-3); 35’ m Vedrani tr Benetti (13-3); 40’ cp Benetti (16-3); 44’ cp
Paolucci (16-6); 55’ cp Benetti (19-6); 64’ m De Gaspari (24-6)
*Fiamme Oro Rugby :* Barion , Andreucci , Massaro (71’ Calandro),
Valcastelli , De Gaspari , Canna , Benetti (76’ Marinaro), Balsemin (41’
Cerasoli), Vedrani , Zitelli , Cazzola (41’ Mammana), Sutto, Duca (50’ Di
Stefano), Cerqua (65’ Vicerè), Cocivera (65’ Suaria)
*a disposizione :* Boarato
*Allenatore* : Pasquale Presutti
* *
*L’Aquila Rugby 1936:* Palmisano, Del Pinto, Cocagi, Antonelli, Paolucci,
Falsaperla, Santavicca (55’ Callori, 71’ Cecchetti), Turner, Zaffiri,
Cialone (56’ Di Cicco), Vaggi, Wilson (73’ Lofrese), Cafaro, Cocchiari,
Milani
*a disposizione :* Conti, Di Roberto, Sebastiani, , Bordonaro
*Allenatore* : Umberto Lorenzetti
*Arbitro* : Damasco ( Arezzo )
*G.d.l *: De Martino ( Pomigliano D’Arco, NA ) , Commone ( Arzano, NA )
*Quarto uomo* : Casciello ( Benevento )
*Cartellini gialli* : 22’ pt. Balsemin (FFOO), 24’ pt Milani (AQ), 38’ st
Sutto (FFOO)
*Man of the match* : Cocivera ( Fiamme Oro )
*Calciatori *: Benetti ( Fiamme Oro ) c.p. 4 / 5 , tr. 1 / 2 , Barion
(FFOO) dp 0/1, Paolucci ( AQ ) c.p. 2 / 2
*Note* : giornata nuvolosa e ventosa, spettatori 450 circa
*Punti in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4, L’Aquila Rugby 0
*Roma, 30 marzo 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XVII GIORNATA*
*FIAMME ORO RUGBY VS L’AQUILA RUGBY 1936: 24-6*
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini”*
*Sabato 30 marzo 2013 ore 15,00*
*Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013*
*XVII Giornata*
* *
*Fiamme Oro Rugby v L’Aquila Rugby 1936 24-6 (16– 3 ) *
*Marcatori* : 2’ cp Benetti (3-0); 12’ cp Benetti (6-0); 33’ cp Paolucci
(6-3); 35’ m Vedrani tr Benetti (13-3); 40’ cp Benetti (16-3); 44’ cp
Paolucci (16-6); 55’ cp Benetti (19-6); 64’ m De Gaspari (24-6)
*Fiamme Oro Rugby :* Barion , Andreucci , Massaro (71’ Calandro),
Valcastelli , De Gaspari , Canna , Benetti (76’ Marinaro), Balsemin (41’
Cerasoli), Vedrani , Zitelli , Cazzola (41’ Mammana), Sutto, Duca (50’ Di
Stefano), Cerqua (65’ Vicerè), Cocivera (65’ Suaria)
*a disposizione :* Boarato
*Allenatore* : Pasquale Presutti
* *
*L’Aquila Rugby 1936:* Palmisano, Del Pinto, Cocagi, Antonelli, Paolucci,
Falsaperla, Santavicca (55’ Callori, 71’ Cecchetti), Turner, Zaffiri,
Cialone (56’ Di Cicco), Vaggi, Wilson (73’ Lofrese), Cafaro, Cocchiari,
Milani
*a disposizione :* Conti, Di Roberto, Sebastiani, , Bordonaro
*Allenatore* : Umberto Lorenzetti
*Arbitro* : Damasco ( Arezzo )
*G.d.l *: De Martino ( Pomigliano D’Arco, NA ) , Commone ( Arzano, NA )
*Quarto uomo* : Casciello ( Benevento )
*Cartellini gialli* : 22’ pt. Balsemin (FFOO), 24’ pt Milani (AQ), 38’ st
Sutto (FFOO)
*Man of the match* : Cocivera ( Fiamme Oro )
*Calciatori *: Benetti ( Fiamme Oro ) c.p. 4 / 5 , tr. 1 / 2 , Barion
(FFOO) dp 0/1, Paolucci ( AQ ) c.p. 2 / 2
*Note* : giornata nuvolosa e ventosa, spettatori 450 circa
*Punti in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4, L’Aquila Rugby 0
*Roma, 30 marzo 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U17, GRAN DEBUTTO: BATTUTA ENGLAND SCHOOLS 24-20 A LICHFIELD
Articolo Successivo
LE ZEBRE MERITANO MA AL "XXV APRILE" EDINBURGO PASSA DI MISURA 7-9
Redazione