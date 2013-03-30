Loading...

XVII GIORNATA ECCELLENZA FFOO V L'AQUILA 24-6 (TABELLINO)

30/03/2013

pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 93_12-13 - XVII GIORNATA ECCELLENZA FFOO v laquila (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*XVII GIORNATA*

*FIAMME ORO RUGBY VS L’AQUILA RUGBY 1936: 24-6*



*IL TABELLINO*

*Roma, Caserma “S. Gelsomini”*

*Sabato 30 marzo 2013 ore 15,00*

*Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013*

*XVII Giornata*

* *

*Fiamme Oro Rugby v L’Aquila Rugby 1936 24-6 (16– 3 ) *



*Marcatori* : 2’ cp Benetti (3-0); 12’ cp Benetti (6-0); 33’ cp Paolucci
(6-3); 35’ m Vedrani tr Benetti (13-3); 40’ cp Benetti (16-3); 44’ cp
Paolucci (16-6); 55’ cp Benetti (19-6); 64’ m De Gaspari (24-6)



*Fiamme Oro Rugby :* Barion , Andreucci , Massaro (71’ Calandro),
Valcastelli , De Gaspari , Canna , Benetti (76’ Marinaro), Balsemin (41’
Cerasoli), Vedrani , Zitelli , Cazzola (41’ Mammana), Sutto, Duca (50’ Di
Stefano), Cerqua (65’ Vicerè), Cocivera (65’ Suaria)

*a disposizione :* Boarato

*Allenatore* : Pasquale Presutti

* *

*L’Aquila Rugby 1936:* Palmisano, Del Pinto, Cocagi, Antonelli, Paolucci,
Falsaperla, Santavicca (55’ Callori, 71’ Cecchetti), Turner, Zaffiri,
Cialone (56’ Di Cicco), Vaggi, Wilson (73’ Lofrese), Cafaro, Cocchiari,
Milani

*a disposizione :* Conti, Di Roberto, Sebastiani, , Bordonaro

*Allenatore* : Umberto Lorenzetti



*Arbitro* : Damasco ( Arezzo )

*G.d.l *: De Martino ( Pomigliano D’Arco, NA ) , Commone ( Arzano, NA )

*Quarto uomo* : Casciello ( Benevento )



*Cartellini gialli* : 22’ pt. Balsemin (FFOO), 24’ pt Milani (AQ), 38’ st
Sutto (FFOO)

*Man of the match* : Cocivera ( Fiamme Oro )



*Calciatori *: Benetti ( Fiamme Oro ) c.p. 4 / 5 , tr. 1 / 2 , Barion
(FFOO) dp 0/1, Paolucci ( AQ ) c.p. 2 / 2

*Note* : giornata nuvolosa e ventosa, spettatori 450 circa

*Punti in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4, L’Aquila Rugby 0



*Roma, 30 marzo 2013*

* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*

