XVIII GIORNATA ECCELLENZA: SAN DONA' VS FFOO 12-21 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBYLE FIAMME PASSANO IL PIAVE ED ESPUGNANO SAN DONÀ 12 a 21PRESUTTI : "Abbiamo giocato una gran partita e non ci siamo smarriti neimomenti di difficoltà. Oggi i miei ragazzi sono stati davvero grandi"IL COMMENTOSan Donà di Piave - Le Fiamme, con una prova maiuscola, rompono il "tabùSan Donà" e conquistano la terza vittoria consecutiva, la quarta intrasferta. I quattro punti di oggi ai danni dei biancoazzurri veneti,consentono al XV della Polizia di Stato di consolidare il settimo posto inclassifica (con 37 punti) anche alla luce della sconfitta casalinga subitadalla Lazio ad opera dei Cavalieri Prato, ora distanziata di ben sei punti.Quella di oggi in terra veneta è una vittoria dal gusto particolare per lasquadra di Presutti, ancora scottata dalla sconfitta subita nella finaledel campionato di Serie A della scorsa stagione. È stato interrotto queltrend negativo che finora aveva visto i Cremisi quasi sempre sconfitti dalteam allenato da Mauro Dal Sie. Una grande soddisfazione, dunque, per leFiamme che con il match di oggi confermano la crescita sianell'acquisizione di una mentalità vincente, sia nel gioco. Ed è statoproprio quest'ultimo, unito ad un'eccellente forma fisica, a fare ladifferenza sul rettangolo verde del "Pacifici", soprattutto neifondamentali. Il XV della Polizia di Stato è riuscito ad imporre, per tuttoil primo e gran parte del secondo tempo, il proprio gioco, superando gliavversari proprio con quel pacchetto di mischia che finora contro i venetiera stato sempre inferiore."Vincere qui - ha detto al termine del match un raggiante coach Presutti -ha un sapore particolare. Abbiamo giocato una gran partita e, anche neimomenti difficili, non ci siamo smarriti ed abbiamo mantenuto le redini delmatch dall'inizio alla fine. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi.Oggi sono stati davvero grandi".Presente sulle gradinate dello stadio anche Franco De Marchi, titolaredell'azienda "Franco gomme", main sponsor delle Fiamme Oro Rugby: "Daveneto - ha detto De Marchi - sono orgoglioso della prestazione di questiragazzi che proprio nella mia terra sono venuti a vincere questa difficilepartita. Per me è un onore sponsorizzare questa grande squadra".Prossimo impegno, sabato 13 aprile: al "Gelsomini" il Rovigo.LA CRONACALe Fiamme iniziano a testa bassa e subito, dopo tre minuti,vanno in meta:dopo un'azione di Guido Barion, fermato a cinque metri dalla linea di meta,il pack cremisi di forza si porta avanti e Gianmarco Duca schiaccia ilpallone per il primi cinque punti del match che, grazie alla trasformazionedi Nicola Benetti, diventano sette. È ancora il mediano di mischia degliospiti (oggi autore di una prestazione sopra le righe e per questo "man ofthe match") ad aggiungere altri tre punti allo score al 17' con unpiazzato, dopo aver mandato il pallone sul palo pochi minuti prima: 0-10.La reazione del San Donà, frastornato dall'avvio dei Cremisi, è affidata alpiede di Brussolo che però, al 22', fallisce dalla piazzola. Ma sono ancorale Fiamme a dettar legge in campo e al 30' Simone Andreucci, entrato unminuto prima al posto di Daniele Forcucci, riceve il pallone da Benetti evola in meta: 0 a 15. Il finale del primo tempo, che per le numeroseinterruzioni il signor Roscini prolunga di ben sei minuti, è tuttodi marcabiancoazzurra. I padroni di casa mettono in campo un pressing estenuante ecostringono le Fiamme, ridotte in 14 per l'espulsione temporanea diGianmarco Duca, nei propri 5 metri. Dopo una serie infinita di pick and go,l'arbitro milanese assegna una meta tecnica al San Donà e manda tutti alriposo.L'avvio della seconda frazione vede il ritorno arrembante dei padroni dicasa che per oltre un quarto d'ora costringono i Cremisi nei 22, ma senzariuscire a sfondare l'ottima difesa ospite. Anzi, al 23' arrivano altri trepunti per le Fiamme dal piede di Nicola Benetti che porta lo score sul 7 a18. Le due squadre si affrontano duramente e i nervi iniziano un po' ascoprirsi, tanto che al 23' Barion e Iovu vengono mandati anzitempo sottola doccia dal Signor Roscini che estrae due cartellini rossi. I padroni dicasa non mollano e trovano al 33' una metà con Flynn che li riavvicina nelpunteggio: 12 a 18. Ma le Fiamme oggi mettono in campo anche una maturitàmentale che gli permette di mantenere saldo nelle mani il pallino delgioco. Al 35' arrivano altri tre punti, sempre da Nicola Benetti che portale Fiamme avanti per 12 a 21. Gli ultimi cinque minuti vedono il XV dellaPolizia di Stato controllare il risultato finché il signor Roscini nonfischia la fine del match.IL TABELLINOSan Donà di Piave – Stadio “Mario e Romolo Pacifici”Campionato Eccellenza XVIII° giornataM-THREE SAN DONA' vs FIAMME ORO 12 - 21 (pt 7-15 )Marcatori: 1T: 3' m. Duca tr Benetti (0-7); 18' cp Benetti (0-10); 32' m.Andreucci (0-15); 40+6' meta tecnica SD tr Brussolo (7-15)2T: 60' cp Benetti (7-18); 74' m. Flynn (12-18); 75' cp Benetti (12-21)M-Three San Donà: Secco (61' Cincotto), Sartoretto, Iovu, Flynn, Florian,Brussolo (61' Bacchin E.), Rorato (69' Zanet), Molitika, Birchall, DiMaggio (73' Venturato), Sala (46' Pilla), Montani, Filippetto (54'Zamparo), Kudin (61' Vian), Zanusso L (46' Zanusso M.).All: Jason Wright, Mauro Dal SieFiamme Oro: Barion, Valcastelli, Massaro, Forcucci (31' Andreucci), DeGaspari, Canna, Benetti, Balsemin (77' Cerasoli), Vedrani, Zitelli (40+3'/43' Di Stefano)(75' Boarato), Cazzola (78' Mammana), Sutto, Duca (73' DiStefano), Moscarda (44' Cerqua), Cocivera (46' Gentili).All: PresuttiArbitro: Roscini (Milano)g.d.l.: Russo (Milano), Borsetto (Varese)Quarto uomo: Bellinato (Treviso)Cartellini: gialli: 18' Di Maggio (SD); 40+3' Duca (FFOO);Rossi: 68' Iovu (SD); 68' Barion (FFOO)Man of the Match: Benetti (FFOO)Calciatori: Benetti (4/6); Brussolo (1/ 2); Bacchin (0/1)Note: spettatori 800 caOsservato un minuto di silenzio in onore di Maria Burigotto ed AntonioPiazza. Il rugby San Donà ha giocato con il lutto al braccio.
Punti conquistati in classifica: San Donà 0 – Fiamme Oro 4
San Donà di Piave, 6 aprile 2013