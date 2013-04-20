XX GIORNATA ECCELLENZA: CROCIATI V FFOO 27-13 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY****XX GIORNATA**I CROCIATI FERMANO LA CORSA DELLE FIAMME 27 A 13** **PRESUTTI: “Non abbiamo scusanti: abbiamo giocato male e siamo statiindisciplinati. Complimenti al Parma per questa importante e meritatavittoria”******Noceto (PR)* – Coach Pasquale Presutti aveva detto in settimana che latrasferta in terra emiliana non sarebbe stata una passeggiata e così èstato. Oggi al “Nando Capra” di Noceto, su un terreno reso pesante dallapioggia battente caduta dalla notte fino alla fine del primo tempo, leFiamme hanno fornito una prestazione opaca che ha consentito ai padroni dicasa di controllare un match duro e a tratti nervoso. Il signor Mitrea haavuto il suo bel da fare e ha estratto ben sei cartellini gialli: due per ipadroni di casa e quattro per le Fiamme. È una sconfitta che non haattenuanti perché oggi in campo una delle due squadre ha mostrato voglia divincere dall’inizio alla fine e non è stata quella in maglia cremisi. Forseun calo di contrazione dovuto alla classifica o forse, solamente, unagiornata storta in cui quasi tutto non è andato per il verso giusto, macomunque un segnale d’allarme su cui riflettere in settimana. In questa XXgiornata le Fiamme hanno subito il gioco della squadra allenata da Bordonche ha meritato in pieno di conquistare, con la prima vittoria dellastagione, quattro punti importantissimi per la classifica.Si interrompe così la striscia di risultati positivi che vedeva il XV dellaPolizia di Stato vittorioso da quattro turni.*“Abbiamo giocato male – ha detto coach Presutti – e non abbiamo scusanti.Siamo stati molto indisciplinati: quattro cartellini gialli sono veramentetroppi in un match solo. I Crociati avevano fame di vittorie e hannomostrato questa grinta per tutti gli ottanta minuti, cosa che noi nonabbiamo fatto. Faccio loro i miei complimenti per questa importantevittoria”.*Ora l’attenzione è tutta verso il derby che sabato prossimo vedrà le Fiammeospitare la Lazio per l’ultima partita casalinga della stagione.*LA CRONACA**(si ringrazia Jacopo Dalla Palma, addetto stampa dei Crociati Parma)***I Crociati partono subito forte, determinati a portare a casa lavittoria. Le Fiamme rispondono colpo su colpo, in campo nonostante lapesantezza per la pioggia, non si risparmia nessuno e nel primo tempoentrambe le squadre vanno vicino alla meta in diverse occasioni. Finisce6-6 con la guerra dei calci fra Benetti e Violi e molti gialli. Nellaripresa i padroni di casa partono a testa bassa e grazie ad una bellaazione corale trovano la meta con Marazzi. Sembra l'inizio di un grandegiorno, ma le Fiamme non ci stanno e con un'azione della mischiafinalizzata da Vicerè trovano il pari. I romani sembrano ora averel'inerzia della gara e spingono alla ricerca della meta, in campo fioccaanche il nervosismo vista l'importanza della posta in palio e Mitreadispensa gialli da una parte all'altra. Negli ultimi cinque minuti Violi eZucconi salgono sugli scudi e tra il 37' e il 40' vanno a segno ancora dopodue belle azioni nei 22 metri. Violi non sbaglia le trasformazioni e allafine l'urlo del “Nando Capra” è tutto per i ragazzi di Bordon: 27-13 eL'Aquila a soli due punti.*IL TABELLINO**Noceto, “Nando Capra” – sabato 20 aprile, ore 16.00**Eccellenza, XX giornata**Crociati Rugby v Fiamme Oro Rugby (pt 6-6) 27-13**Marcatori*: 16’ pt cp Benetti (Fiamme Oro) (0-3), 24’ cp Violi (Crociati)(3-3), 38’ pt cp Violi (Crociati) (6-3), 40’ pt cp Benetti (Fiamme Oro)(6-6), 16’ st meta Marazzi (Crociati) tr. Violi (13-6), 20’ st meta Vicerè(Fiamme) trasf Benetti (13-13), 37’ st meta Violi(Crociati) trasf Violi(20-13), 40’ st meta Zucconi (Crociati) trasf Violi (27-13)*Crociati Rugby: *15* *Farolini; 14 Alberghini, 13 Castle, 12 En Naour, 11Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca (31’ st Rimpelli); 6Dell’Acqua, 5 Mandelli (cap), 4 Amenta (32’ pt Pedrazzani); 3 Negrotto, 2Manghi (33’ st Goegan), 1 Singh (32’ pt Ferrari).*a disposizione:* 16 Goegan, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Silvestri, 20Michel, 21 Rimpelli, 22 Ferrini, 23 Carritiello*all.* Bordon* **Fiamme Oro Rugby: 15 *Mariani, (1’ st Boarato) 14 De Gaspari, 13 Massaro,12 Valcastelli, 11 Andreucci, 10 Canna, 9 Benetti, 8 Balsemin, 7 Vedani, 6Cerasoli (13’ st Zitelli), 5 Cazzola, 4 Sutto, 3 Duca (10’ st Di Stefano),2 Moscarda (1’ st Vicerè), 1 Cocivera*a disposizione:* 16 Gentili, 19 Zitelli, 20 Mammana, 21 Marinaro, 22Calandro,*all.* Presutti*arb*. Mitrea (Treviso)g.d.l. Bertelli (Brescia), Franzoi (Venezia)quarto uomo: Gobbi (Piacenza)*Cartellini*: Giallo De Gasperi (Fiamme Oro) 4’ pt, 38’ pt Massaro (FiammeOro), 40’ pt Cocivera (Fiamme Oro), Pedrazzani (Crociati), 20’ st Marazzi(Crociati), 28’ st Verani (Fiamme)*Man of the match*: Sciacca (Crociati)*Calciatori*: Benetti (Fiamme Oro) cp 3/4, tr 1/1, Violi (Crociati) cp 2/3,tr 3/3*Note*. Giornata piovosa, spettatori 450 circa*Punti conquistati in classifica*: Crociati Rugby 4 Fiamme Oro 0*Noceto (PR), 20 aprile 2013** **Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby***--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito