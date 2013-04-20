XX GIORNATA ECCELLENZA: CROCIATI V FFOO 27-13 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
20/04/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 103_12-13 - XX GIORNATA ECCELLENZA FFOO V CROCIATI 27-13 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
***XX GIORNATA**
I CROCIATI FERMANO LA CORSA DELLE FIAMME 27 A 13** *
*PRESUTTI: “Non abbiamo scusanti: abbiamo giocato male e siamo stati
indisciplinati. Complimenti al Parma per questa importante e meritata
vittoria”***
***Noceto (PR)* – Coach Pasquale Presutti aveva detto in settimana che la
trasferta in terra emiliana non sarebbe stata una passeggiata e così è
stato. Oggi al “Nando Capra” di Noceto, su un terreno reso pesante dalla
pioggia battente caduta dalla notte fino alla fine del primo tempo, le
Fiamme hanno fornito una prestazione opaca che ha consentito ai padroni di
casa di controllare un match duro e a tratti nervoso. Il signor Mitrea ha
avuto il suo bel da fare e ha estratto ben sei cartellini gialli: due per i
padroni di casa e quattro per le Fiamme. È una sconfitta che non ha
attenuanti perché oggi in campo una delle due squadre ha mostrato voglia di
vincere dall’inizio alla fine e non è stata quella in maglia cremisi. Forse
un calo di contrazione dovuto alla classifica o forse, solamente, una
giornata storta in cui quasi tutto non è andato per il verso giusto, ma
comunque un segnale d’allarme su cui riflettere in settimana. In questa XX
giornata le Fiamme hanno subito il gioco della squadra allenata da Bordon
che ha meritato in pieno di conquistare, con la prima vittoria della
stagione, quattro punti importantissimi per la classifica.
Si interrompe così la striscia di risultati positivi che vedeva il XV della
Polizia di Stato vittorioso da quattro turni.
*“Abbiamo giocato male – ha detto coach Presutti – e non abbiamo scusanti.
Siamo stati molto indisciplinati: quattro cartellini gialli sono veramente
troppi in un match solo. I Crociati avevano fame di vittorie e hanno
mostrato questa grinta per tutti gli ottanta minuti, cosa che noi non
abbiamo fatto. Faccio loro i miei complimenti per questa importante
vittoria”.*
Ora l’attenzione è tutta verso il derby che sabato prossimo vedrà le Fiamme
ospitare la Lazio per l’ultima partita casalinga della stagione.
*LA CRONACA*
*(si ringrazia Jacopo Dalla Palma, addetto stampa dei Crociati Parma)*
**I Crociati partono subito forte, determinati a portare a casa la
vittoria. Le Fiamme rispondono colpo su colpo, in campo nonostante la
pesantezza per la pioggia, non si risparmia nessuno e nel primo tempo
entrambe le squadre vanno vicino alla meta in diverse occasioni. Finisce
6-6 con la guerra dei calci fra Benetti e Violi e molti gialli. Nella
ripresa i padroni di casa partono a testa bassa e grazie ad una bella
azione corale trovano la meta con Marazzi. Sembra l'inizio di un grande
giorno, ma le Fiamme non ci stanno e con un'azione della mischia
finalizzata da Vicerè trovano il pari. I romani sembrano ora avere
l'inerzia della gara e spingono alla ricerca della meta, in campo fiocca
anche il nervosismo vista l'importanza della posta in palio e Mitrea
dispensa gialli da una parte all'altra. Negli ultimi cinque minuti Violi e
Zucconi salgono sugli scudi e tra il 37' e il 40' vanno a segno ancora dopo
due belle azioni nei 22 metri. Violi non sbaglia le trasformazioni e alla
fine l'urlo del “Nando Capra” è tutto per i ragazzi di Bordon: 27-13 e
L'Aquila a soli due punti.
*IL TABELLINO*
*Noceto, “Nando Capra” – sabato 20 aprile, ore 16.00*
*Eccellenza, XX giornata*
*Crociati Rugby v Fiamme Oro Rugby (pt 6-6) 27-13*
*Marcatori*: 16’ pt cp Benetti (Fiamme Oro) (0-3), 24’ cp Violi (Crociati)
(3-3), 38’ pt cp Violi (Crociati) (6-3), 40’ pt cp Benetti (Fiamme Oro)
(6-6), 16’ st meta Marazzi (Crociati) tr. Violi (13-6), 20’ st meta Vicerè
(Fiamme) trasf Benetti (13-13), 37’ st meta Violi(Crociati) trasf Violi
(20-13), 40’ st meta Zucconi (Crociati) trasf Violi (27-13)
*Crociati Rugby: *15* *Farolini; 14 Alberghini, 13 Castle, 12 En Naour, 11
Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca (31’ st Rimpelli); 6
Dell’Acqua, 5 Mandelli (cap), 4 Amenta (32’ pt Pedrazzani); 3 Negrotto, 2
Manghi (33’ st Goegan), 1 Singh (32’ pt Ferrari).
*a disposizione:* 16 Goegan, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Silvestri, 20
Michel, 21 Rimpelli, 22 Ferrini, 23 Carritiello
*all.* Bordon
* *
*Fiamme Oro Rugby: 15 *Mariani, (1’ st Boarato) 14 De Gaspari, 13 Massaro,
12 Valcastelli, 11 Andreucci, 10 Canna, 9 Benetti, 8 Balsemin, 7 Vedani, 6
Cerasoli (13’ st Zitelli), 5 Cazzola, 4 Sutto, 3 Duca (10’ st Di Stefano),
2 Moscarda (1’ st Vicerè), 1 Cocivera
*a disposizione:* 16 Gentili, 19 Zitelli, 20 Mammana, 21 Marinaro, 22
Calandro,
*all.* Presutti
*arb*. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Bertelli (Brescia), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Gobbi (Piacenza)
*Cartellini*: Giallo De Gasperi (Fiamme Oro) 4’ pt, 38’ pt Massaro (Fiamme
Oro), 40’ pt Cocivera (Fiamme Oro), Pedrazzani (Crociati), 20’ st Marazzi
(Crociati), 28’ st Verani (Fiamme)
*Man of the match*: Sciacca (Crociati)
*Calciatori*: Benetti (Fiamme Oro) cp 3/4, tr 1/1, Violi (Crociati) cp 2/3,
tr 3/3
*Note*. Giornata piovosa, spettatori 450 circa
*Punti conquistati in classifica*: Crociati Rugby 4 Fiamme Oro 0
*Noceto (PR), 20 aprile 2013*
* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby***
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione