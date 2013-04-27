XXI GIORNATA FFOO V LAZIO 20-29 (TABELLINO)
di Redazione
27/04/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 106_12-13 - XXI GIORNATA ECCELLENZA FFOO V LAZIO (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XXI GIORNATA*
*LE FIAMME PERDONO IL DERBY CASALINGO CON LA LAZIO 20 A 29 *
* *
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – sabato 27 aprile, ore 16.00*
*Eccellenza, XXI giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 (pt 8-22) 20-29*
*Marcatori*: 5’ cp Gerber (0-3); 9’ m Benetti (5-3); 25’ m Nitoglia tr
Gerber (5-10); 27’ m Fabiani (5-17); 30’ m Colabianchi (5-22); 40’ cp
Benetti (8-22); 53’ meta tecnica Lazio tr Gerber (8-29); 55’ m De Gaspari
(13-29); 79’ m Suaria tr Benetti (20-29)
* *
*Fiamme Oro Rugby: *Mariani, De Gaspari, Massaro, Valcastelli, Andreucci,
Canna (45’ Calandro), Benetti (80’ Marinaro), Sutto, Balsemin, Zitelli,
Cazzola, Mammana, Duca (61’ Pettinari), Cerqua, Di Stefano (53’ Suaria)
*a disposizione:*, Moscarda, Maestri, Galluppi, Baldini
*all.* Pasquale Presutti
*Lazio Rugby 1927: *Rubini, Giancarlini, Bisegni, Gerber, Tartaglia, Bruni,
Giangrande (75’ Canale), Colabianchi, Zanini (69’ Filippucci), Riccioli
(57’ Keogh), Nardi, Nitoglia, Young (64’ Pepoli), Fabiani (80’
Pietrosanti), Cannone (59’ Panico)
*a disposizione:* Dionisi, Lo Sasso
*all.* Victor Jimenez
* *
*arb*. Liperini (Livorno)
g.d.l. Sironi (Colleferro, RM), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
*Cartellini*: giallo al 73’ Panico (Lazio)
*Man of the match*: Fabiani (Lazio)
*Calciatori*: Benetti (FFOO) 2/5; Gerber (LAZIO) 4/5
*Note: *Giornata nuvolosa, vento forte e pioggia a tratti, 650 spettatori
ca.
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Lazio 5
*Roma, 27 aprile 2013*
* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione