XXI GIORNATA FFOO V LAZIO 20-29 (TABELLINO)

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2013

TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 106_12-13 - XXI GIORNATA ECCELLENZA FFOO V LAZIO (TABELLINO).pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*XXI GIORNATA*

*LE FIAMME PERDONO IL DERBY CASALINGO CON LA LAZIO 20 A 29 *

* *

*IL TABELLINO*

*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – sabato 27 aprile, ore 16.00*

*Eccellenza, XXI giornata*

*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 (pt 8-22) 20-29*



*Marcatori*: 5’ cp Gerber (0-3); 9’ m Benetti (5-3); 25’ m Nitoglia tr
Gerber (5-10); 27’ m Fabiani (5-17); 30’ m Colabianchi (5-22); 40’ cp
Benetti (8-22); 53’ meta tecnica Lazio tr Gerber (8-29); 55’ m De Gaspari
(13-29); 79’ m Suaria tr Benetti (20-29)

* *

*Fiamme Oro Rugby: *Mariani, De Gaspari, Massaro, Valcastelli, Andreucci,
Canna (45’ Calandro), Benetti (80’ Marinaro), Sutto, Balsemin, Zitelli,
Cazzola, Mammana, Duca (61’ Pettinari), Cerqua, Di Stefano (53’ Suaria)

*a disposizione:*, Moscarda, Maestri, Galluppi, Baldini

*all.* Pasquale Presutti



*Lazio Rugby 1927: *Rubini, Giancarlini, Bisegni, Gerber, Tartaglia, Bruni,
Giangrande (75’ Canale), Colabianchi, Zanini (69’ Filippucci), Riccioli
(57’ Keogh), Nardi, Nitoglia, Young (64’ Pepoli), Fabiani (80’
Pietrosanti), Cannone (59’ Panico)

*a disposizione:* Dionisi, Lo Sasso

*all.* Victor Jimenez

* *

*arb*. Liperini (Livorno)

g.d.l. Sironi (Colleferro, RM), Pier’Antoni (Roma)

quarto uomo: Zucchi (Livorno)



*Cartellini*: giallo al 73’ Panico (Lazio)

*Man of the match*: Fabiani (Lazio)

*Calciatori*: Benetti (FFOO) 2/5; Gerber (LAZIO) 4/5

*Note: *Giornata nuvolosa, vento forte e pioggia a tratti, 650 spettatori
ca.

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Lazio 5



*Roma, 27 aprile 2013*

* *
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

Redazione

Redazione

