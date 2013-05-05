XXII GIORNATA ECCELLENZA: PRATO V FFOO 55-13

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **XXII GIORNATA**A PRATO LE FIAMME VEDONO… “TUTTONERO”** **PRESUTTI: “Una sconfitta che avevo messo in conto, come anche il passivoabbastanza ampio. E così è stato. Ma non dimentichiamoci da dove siamopartiti e dove siamo adesso. Quella di quest’anno è una stagione, comunque,da incorniciare. Una buona base per l’anno prossimo”.** **IL COMMENTO**Prato – *Con nove mete i Tuttineri toscani vendicano la sconfitta subitaall’andata sul sintetico di Ponte Galeria. Quella di ieri è stata unatrasferta amara per il XV della Polizia di Stato che ha subito il gioco deipadroni di casa per tutti gli ottanta minuti, provando a reagire solo nelfinale.Una sconfitta pesante che porta il marchio di Majstorovic e Siale (man ofthe match), autori di sei delle nove mete toscane e vere e proprie spinenel fianco della difesa delle Fiamme. Ma anche una sconfitta figlia deivalori espressi sul campo, con la squadra del duo Frati-De Rossi lanciataverso un finale di stagione esaltante e i cremisi in formazione largamenterimaneggiata: ieri Presutti ha potuto schierare dall’inizio solo 4 deititolari che erano nella formazione che aveva battuto Prato all’andata.Certamente, una sconfitta con ben 55 punti non ammette scusanti, ma è undato di fatto certo che i Cremisi in chiusura di stagione hanno subito unnumero altissimo di infortuni che, unito anche ad un calo fisico epsicologico per l’obiettivo-salvezza raggiunto in anticipo, ha compromessole ultime prestazioni portando tre sconfitte consecutive nelle ultime tregiornate.Ora che il campionato si è chiuso, è tempo di tracciare un primo bilancio:nove vittorie in campionato (quattro in trasferta), cinque partite su seiportate a casa nel Trofeo Eccellenza e una finale sfiorata, 41 punti eottavo posto in classifica, quindi una salvezza raggiunta con largoanticipo. Pasquale Presutti lo aveva detto ad inizio stagione: *“Il nostroobiettivo quest’anno è quello di arrivare prima di un’altra squadra allafine del campionato”.* Ebbene di squadre sotto le Fiamme ce ne sono benquattro e questo è un risultato che non può essere non visto positivamente,dato che le Fiamme sono approdate all’Eccellenza dopo tanti anni grazie airipescaggi e per dirla con coach Presutti: *“Un risultato del genere nonsolo è positivo, ma addirittura eccezionale, dato che, non dimentichiamolo,in questa squadra giocano tutti ragazzi italiani e con una media di etàbassissima. E’ un team che ha dei grandi margini di miglioramento e ilrisultato di questa stagione è solo il punto di partenza per quellasuccessiva. Abbiamo messo delle ottime basi, ora possiamo solo migliorare”.“La sconfitta con il Prato – ha concluso Presutti – l’avevo messa in conto.Ero consapevole del fatto che con il XV che avrei schierato il passivosarebbe stato abbastanza ampio. Ma voglio elogiare i miei ragazzi che,anche se sommersi da una valanga di punti, hanno comunque lottato fino allafine segnando due mete. Questo è lo spirito delle Fiamme e così sarà anchel’anno prossimo”.*Per usare un gioco di parole, si potrebbe dire che le Fiamme a Prato hannovisto “Tuttonero”, ma che il futuro di questa squadra è sicuramente tutto…Cremisi!* **IL TABELLINO*Prato, Stadio Enrico Chersoni - Sabato 4 Maggio ore 16.00Eccellenza, XXII giornata*ESTRA I CAVALIERI PRATO – FIAMME ORO 55- 13 (33 – 3*)Marcatori: p.t. 2' cp Calandro (0-3), 7' m Majstorovic tr Ragusi (7-3), 9'm Siale tr Ragusi (14-3), 13' m Siale (19-3), 18' m Ruffolo tr Ragusi(26-3), 39' m Siale tr Ragusi (33-3) s.t. 1' m Majstorovic (38-3), 5' mMcCann tr Ragusi (45-3), 19' m Tempestini (50-3), 25' m Siale (55-3), 35' mD'Angelo (55-8), 41' m Benetti (55-13)*Estra I Cavalieri*: Lunardi (49' Tempestini), Siale, Majstorovic, McCann(65' Crestini), Ragusi, Vezzosi (cap), Frati (60' Della Ratta), Bernini,Petillo, Ruffolo (55' Damiani), Nifo (56' Boscolo), Boggiani, Pozzi (41'Garfagnoli), Lupetti (41' Balboni), Borsi (41' Roan).all. De Rossi, Frati*Fiamme Oro* *Rugby*: Boarato, De Gaspari (51' Baldini), Andreucci (70’Benetti), Massaro, Mariani (45' D'angelo), Calandro, Marinaro, Balsemin,Maestri (45' Frezza), Zitelli (55'Galluppi), Cazzola, Mammana, Di Stefano,Cerqua (cap) (45' Vicerè), Cocivera (55' Suaria).all. Presuttiarb. Pennè (Milano)g.d.l. Salvi (L’Aquila), Sorrentino (Milano)quarto uomo: Masetti (Roma)Man of the Match: Luii Siale (Prato)Calciatori: Ragusi 5/9 (Prato), Calandro 1/3 (FFOO)Note: giornata soleggiata 25°, terreno in buone condizioni, spettatori 600ca.Punti conquistati in classifica: Estra I Cavalieri 5, Fiamme Oro 0*Prato, 5 maggio 2013**Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby***--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito