XXII GIORNATA ECCELLENZA: PRATO V FFOO 55-13
di Redazione
05/05/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XXII GIORNATA*
*A PRATO LE FIAMME VEDONO… “TUTTONERO”*
* *
*PRESUTTI: “Una sconfitta che avevo messo in conto, come anche il passivo
abbastanza ampio. E così è stato. Ma non dimentichiamoci da dove siamo
partiti e dove siamo adesso. Quella di quest’anno è una stagione, comunque,
da incorniciare. Una buona base per l’anno prossimo”.*
* *
*IL COMMENTO*
*Prato – *Con nove mete i Tuttineri toscani vendicano la sconfitta subita
all’andata sul sintetico di Ponte Galeria. Quella di ieri è stata una
trasferta amara per il XV della Polizia di Stato che ha subito il gioco dei
padroni di casa per tutti gli ottanta minuti, provando a reagire solo nel
finale.
Una sconfitta pesante che porta il marchio di Majstorovic e Siale (man of
the match), autori di sei delle nove mete toscane e vere e proprie spine
nel fianco della difesa delle Fiamme. Ma anche una sconfitta figlia dei
valori espressi sul campo, con la squadra del duo Frati-De Rossi lanciata
verso un finale di stagione esaltante e i cremisi in formazione largamente
rimaneggiata: ieri Presutti ha potuto schierare dall’inizio solo 4 dei
titolari che erano nella formazione che aveva battuto Prato all’andata.
Certamente, una sconfitta con ben 55 punti non ammette scusanti, ma è un
dato di fatto certo che i Cremisi in chiusura di stagione hanno subito un
numero altissimo di infortuni che, unito anche ad un calo fisico e
psicologico per l’obiettivo-salvezza raggiunto in anticipo, ha compromesso
le ultime prestazioni portando tre sconfitte consecutive nelle ultime tre
giornate.
Ora che il campionato si è chiuso, è tempo di tracciare un primo bilancio:
nove vittorie in campionato (quattro in trasferta), cinque partite su sei
portate a casa nel Trofeo Eccellenza e una finale sfiorata, 41 punti e
ottavo posto in classifica, quindi una salvezza raggiunta con largo
anticipo. Pasquale Presutti lo aveva detto ad inizio stagione: *“Il nostro
obiettivo quest’anno è quello di arrivare prima di un’altra squadra alla
fine del campionato”.* Ebbene di squadre sotto le Fiamme ce ne sono ben
quattro e questo è un risultato che non può essere non visto positivamente,
dato che le Fiamme sono approdate all’Eccellenza dopo tanti anni grazie ai
ripescaggi e per dirla con coach Presutti: *“Un risultato del genere non
solo è positivo, ma addirittura eccezionale, dato che, non dimentichiamolo,
in questa squadra giocano tutti ragazzi italiani e con una media di età
bassissima. E’ un team che ha dei grandi margini di miglioramento e il
risultato di questa stagione è solo il punto di partenza per quella
successiva. Abbiamo messo delle ottime basi, ora possiamo solo migliorare”.
“La sconfitta con il Prato – ha concluso Presutti – l’avevo messa in conto.
Ero consapevole del fatto che con il XV che avrei schierato il passivo
sarebbe stato abbastanza ampio. Ma voglio elogiare i miei ragazzi che,
anche se sommersi da una valanga di punti, hanno comunque lottato fino alla
fine segnando due mete. Questo è lo spirito delle Fiamme e così sarà anche
l’anno prossimo”.*
Per usare un gioco di parole, si potrebbe dire che le Fiamme a Prato hanno
visto “Tuttonero”, ma che il futuro di questa squadra è sicuramente tutto…
Cremisi!
* *
*IL TABELLINO*
Prato, Stadio Enrico Chersoni - Sabato 4 Maggio ore 16.00
Eccellenza, XXII giornata
*ESTRA I CAVALIERI PRATO – FIAMME ORO 55- 13 (33 – 3*)
Marcatori: p.t. 2' cp Calandro (0-3), 7' m Majstorovic tr Ragusi (7-3), 9'
m Siale tr Ragusi (14-3), 13' m Siale (19-3), 18' m Ruffolo tr Ragusi
(26-3), 39' m Siale tr Ragusi (33-3) s.t. 1' m Majstorovic (38-3), 5' m
McCann tr Ragusi (45-3), 19' m Tempestini (50-3), 25' m Siale (55-3), 35' m
D'Angelo (55-8), 41' m Benetti (55-13)
*Estra I Cavalieri*: Lunardi (49' Tempestini), Siale, Majstorovic, McCann
(65' Crestini), Ragusi, Vezzosi (cap), Frati (60' Della Ratta), Bernini,
Petillo, Ruffolo (55' Damiani), Nifo (56' Boscolo), Boggiani, Pozzi (41'
Garfagnoli), Lupetti (41' Balboni), Borsi (41' Roan).
all. De Rossi, Frati
*Fiamme Oro* *Rugby*: Boarato, De Gaspari (51' Baldini), Andreucci (70’
Benetti), Massaro, Mariani (45' D'angelo), Calandro, Marinaro, Balsemin,
Maestri (45' Frezza), Zitelli (55'Galluppi), Cazzola, Mammana, Di Stefano,
Cerqua (cap) (45' Vicerè), Cocivera (55' Suaria).
all. Presutti
arb. Pennè (Milano)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Masetti (Roma)
Man of the Match: Luii Siale (Prato)
Calciatori: Ragusi 5/9 (Prato), Calandro 1/3 (FFOO)
Note: giornata soleggiata 25°, terreno in buone condizioni, spettatori 600
ca.
Punti conquistati in classifica: Estra I Cavalieri 5, Fiamme Oro 0
*Prato, 5 maggio 2013*
Redazione