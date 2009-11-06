Home Federazione Italiana Rugby Zanni lancia il Cariparma Test Match con Sudafrica: "Che emozione giocare a casa mia"

di Redazione 06/11/2009

«Mettere piede sul terreno dello stadio Friuli sarà per me una grande emozione perché gioco in casa. Ma il mio e nostro primo pensiero sarà quello di dare il massimo per dimostrare al pubblico che siamo cresciuti molto». Lo ha detto oggi a Udine incontrando gli studenti della squadra di rugby del Cus Alessandro Zanni, flanker della nazionale che sabato 21 novembre alle 15 sarà uno dei giocatori a disposizione del Ct Mallett in occasione del Cariparma Test Match che vedrà l’Italia sfidare i campioni del mondo del Sudafrica allo stadio Friuli. Oltre a Zanni all’iniziativa, organizzata dalla Regione in collaborazione con la Banca Popolare Friuladria, hanno partecipato anche l’assessore allo sport Elio De Anna, i professori dell’ateneo locale Flavio Pressacco e Alfredo Soldati, il team manager dell’Italia Carlo Checchinato e Daniele Lattanzi, responsabile dell’area Friulgiulia dell’istituto bancario che promuove l’evento. Parlando di Italia - Sudafrica, Zanni ha sottolineato come l’aspetto sul quale la nazionale sta lavorando è quello della preparazione mentale all’incontro. «I giocatori degli Springboks – ha detto il flancker – sono tutti ben piazzati ma anche noi abbiamo lavorato molto sulla preparazione fisica e siamo pronti a scontrarci con gli avversari. Dovremo capire come gestire le risorse in vista del terzo incontro contro Samoa dove ci confronteremo alla pari». In passato Zanni ha già affrontato i Boks a città del Capo. «In quell’occasione – spiega l’azzurro – ci venne in aiuto la pioggia che ha rallentato la loro azione gioco, permettendoci così di esprimere meglio le nostre potenzialità». Il Friuli Venezia Giulia porta bene a Zanni, che a Fontanafredda nel 2006 giocò il test match con il Canada, segnando anche la sua prima meta. «Già scendere in campo a Udine – ha detto il flanker - sarà un’emozione che sicuramente non ho mai provato prima. Per la meta si vedrà. Sta di fatto che abbiamo lavorato molto in questi mesi e in particolare negli ultimi match. Vorremo – ha concluso Zanni – ripagare il pubblico con una bella prova dove si vedano i frutti dei progressi compiuti dall’intero team». I biglietti per Italia–Sud Africa sono in vendita presso tutti i punti vendita delle reti Ticket One e LIS Lottomatica, tramite i rispettivi call center e attraverso i siti internet www.ticketone.it e www.listicket.it. Ulteriori informazioni sui siti www.federugby.it e www.rugbytestmatch.it.

