ZAR-X SPORTS E' IL NUOVO SPONSOR E FORNITORE DELLE DIVISE UFFICIALI
di Redazione
01/06/2013
ZAR-X SPORTS E' IL NUOVO SPONSOR E FORNITORE DELLE DIVISE UFFICIALI DELLE ZEBRE RUGBY. Parma – La franchigia italiana di RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup delle Zebre è lieta di annunciare l'accordo con il nuovo sponsor nonché fornitore tecnico delle divise da gioco : ZAR-X SPORTS. ZAR-X SPORTS è un brand inglese di base a Bristol. Lanciata ufficialmente da pochi mesi, l'azienda è specializzata nella fornitura dell'abbigliamento tecnico e da riposo del rugby. ZAR-X SPORTS nasce dall'esperienza trentennale di professionisti dell'ambito delle forniture e vendite in licenza del materiale tecnico delle aziende sportive più conosciute a livello mondiale. Dopo aver raggiunto l'accordo di fornitura con la nazionale Israeliana ed il prestigioso club del Bristol Rugby, ZAR-X SPORTS sbarca sul mercato italiano e sui più prestigiosi palcoscenici del rugby europeo grazie alle ZEBRE. ZAR-X SPORTS sarà fornitore tecnico delle divise da gioco e da allenamento della nuova franchigia italiana a partire dalla stagione 2013/2014, divise che verranno progettate e disegnate direttamente dall'azienda inglese che vanta uffici commerciali in Canada, Stati Uniti ed Hong Kong. Le parole del direttore generale di ZAR-X SPORTS Brad George :"Siamo lieti di poter lavorare a fianco delle Zebre Rugby; entrambi abbiamo una grande ambizione e siamo sicuri della bontà della partnership. Siamo impazienti di cominciare la prossima stagione". Condivide la soddisfazione anche il direttore commerciale dell'azienda inglese Jason Say-Ludlow :"Siamo entusiasti di questo accordo biennale che ci permetterà così di entrare nel mercato italiano. Il nostro obiettivo è diventare un brand mondiale, pensiamo che le Zebre possano giocare una grande parte grazie alla loro presenza in campionati di assoluto livello come la RaboDirect PRO12 e l'Heineken Cup". Il nuovo kit da gara delle Zebre Rugby, sviluppato dal brand, sarà presentato durante l'estate 2013. L'accordo stipulato avrà la durata di due stagioni.Il claim di ZAR-X SPORTS è "forza nella prestazione". Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.zar-xsports.com ( http://www.zar-xsports.com ) ZAR-X SPORTS : Brad George | Managing Director | +44 845 543 8975 | [email protected] ( mailto:[email protected] ) Clicca qui per scaricare il logo il pdf di ZAR-X SPORTS ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/06/ZAR-X-logo.pdf ) Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
