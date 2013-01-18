ZEBRE BATTUTE SOLO NEL FINALE A GALWAY NELL'ULTIMA GARA DELLA LORO HEINEKEN CUP
di Redazione
18/01/2013
Heineken Cup 2012/2013, Pool 3 - giornata numero 6 Galway, Irlanda : SportsGround Connacht Vs Zebre 25-20 (p.t. 12-6) Marcatori : p.t. 12’ cp Parks (3-0); 13’ cp Halangahu (3-3); 17’ cp Parks (6-3); 25’ drop Parks (9-3); 28’ cp Halangahu (9-6); 34’ cp Parks (12-6); s.t. 4’ m tecnica tr Parks (19-6); 10’ cp Halangahu (19-9); 12’ cp Halangahu (19-12); 20’ m Trevisan (19-17); 29’ cp Halangahu (19-20); 32’ cp Parks (22-20); 35’ drop Parks (25-20) Connacht: Henshaw; O'Halloran, Griffin (20’ s.t. Poolman), McSharry, Vainikolo; Parks, Marmion (31’ s.t. O'Donohoe); Browne, O'Connor (35’ s.t. Grace), Kearney, McCarthy, Swift, White (cap) (31’ s.t. Loughney), Harris-Wright (31’ s.t. Reynecke), Wilkinson.(Non entrati: Cooney, Gannon, Nikora) all. Elwood Zebre : Tebaldi (35’ s.t. Pace), Venditti, Quartaroli, Pratichetti, Trevisan, Halangahu, Chillon (1’ s.t. Martinelli), Ferrarini (20’ s.t. Manici), Bergamasco (cap), Caffini (35’ s.t. Belardo), Sole, Van Vuren, Redolfini (1’ s.t Ryan), Giazzon (1’ s.t Festuccia), Perugini (9’ s.t. Aguero). (Non entrato : Chiesa) all. Gajan Arbitro: Pascal Gauzère (Féderation Française du Rugby) che ha tenuto a battesimo le Zebre nella loro prima uscita della tournée francese a Perpignan lo scorso 2 Agosto 2012 ( http://www.zebrerugby.eu/sconfitta-perpignan-amichevole/ ) Assistenti: Jean-Luc Rebollal e Cyril Lafon (entrambi Féderation Française du Rugby) TMO: Daniel Irazoqui (Féderation Française du Rugby) Citing Commissioner: Russell Howell (Wales Rugby Union) Calciatori: Parks (Connacht) 5/6, drop 2/2, O'Halloran (Connacht) drop 0/1 , Halangahu (Zebre) 5/6, Note: Serata nuvolosa con pioggia incessante. Temperatura 6°. Terreno appesantito dalle precipitazioni. Spettatori: 5800 circa Man of the Match: Henshaw (Connacht) Il commento: Primi due falli contro le Zebre e primi punti per Connacht dopo una buona azione d’attacco con Bergamasco che fallisce un riciclo ma poi è efficace nel costringere Connacht al fallo che da il pareggio alle Zebre dalla piazzola. Difficoltà in mischia, sanzionata per due volte nel primo tempo, ma ancora Halangahu tiene in partita i bianconeri con il suo piede. Ottima la difesa delle Zebre nel primo tempo, ancora problemi d’indisciplina che concedono al cecchino Parks i punti irlandesi in un primo tempo con molto gioco al piede ma poche azioni pericolose nei 22 da parte delle due squadre. Il secondo tempo vede il Connacht sfidare subito le Zebre in mischia arrivando alla meta tecnica: la Zebre rispondono subito con due piazzati di Halangahu al termine di buone azioni d’attacco. Meno gioco tattico nella bella seconda frazione. Zebre vicinissime alla meta sulla linea dei 5 metri con un’azione di forza e determinazione. La meta arriva però sull’azione susseguente con una bella azione alla mano in velocità finalizzata da Trevisan. Parks sbaglia il suo primo piazzato, così non fa Halangahu che porta in vantaggio per la prima volta le Zebre a 10 minuti dal termine. Il vantaggio dura però pochissimo, sempre l’apertura Parks a portare 6 punti al piede al carniere irlandese prima che le Zebre falliscano la chance di ribaltare definitivamente il risultato con una touche nei 22 a pochi istanti dal termine. Gara assolutamente positiva nel complesso che ha dimostrato il grande carattere della formazione di Gajan che ha meritato il vantaggio nel finale grazie ad un ottimo Halangahu sorretto da una difesa impeccabile battuta solo da una meta tecnica. La cronaca: Il 35enne apertura scozzede del Connacht, Parks, da il via alla sfida ed è subito Tebaldi al piede a mettere fuori il pallone sulla metà campo. Prima touche semplice per Connacht e grande aggressività sui primi raggruppamenti. Prima touche italiana ed ancora i trequarti bianconeri a liberare i loro 22 al piede per due volte prima che Parks risponda al gioco tattico andando in rimessa laterale sotto la pioggia della costa atlantica irlandese. Lancio storto e mischia chiesta dal team di coach Elwood che libera al piede. Up & under di Tebaldi che manca il placcaggio ed Henshaw si invola guadagnando tanto campo prima di passare il pallone in avanti. Faticano ad avanzare gli irlandesi ben tenuti sull'impatto dalla difesa bianconera affrontata con un up & under: l'azione si conclude con un fallo del placcatore che ferma Chillon prima che agguanti il pallone in volo. Tebaldi va in touche ai 22 metri. Parte il drive avanzante delle Zebre che però perde il pallone: possesso riconquistato grazie ad un in avanti della difesa dei verdi. Mischia in attacco sui 30 all'ottavo minuto, Bergamasco guadagna metri ma fallisce il riciclo in una buon break sui 22. Fallo contro il pack italiano, primo fischio dell'arbitro Gauzere contro la franchigia federale al 9° minuto. Ottimo placcaggio di Bergamasco prima che Gauzere sanzioni Giazzon che entra lateralmente nella ruck. Primo calcio piazzato per il cecchino Parks in posizione centrale da 40 metri. Le Zebre recuperano il pallone dopo il calcio d'inizio costringendo il Connacht al fallo in ruck, Halangahu ha subito l'occasione per pareggiare e non sbaglia. Parks conclude un'azione d'attacco con un calcetto in avanti a trovare sguarnita la difesa sulla corsia sinistra: perdono però il lancio in touche le Zebre. L'azione si sposta al centro sui 22, gli irlandesi insistono entrando per la prima volta nei 22 italiani con un attacco multifase concluso con un drop fallitto di O'Halloran alla ricerca di concretizzare un vantaggio. Il fischietto francese concede dunque un nuovo piazzato a Parks che non fallisce il secondo vantaggio 6-3 al 17esimo. Parks prova ancora ad esplorare il largo alla sua destra ma stavolta il pallone esce direttamente: ancora l'arbitro torna sul vantaggio per un avanti e concede mischia sulla metà campo ai padroni di casa che ottengono ancora un fallo a proprio favore in mischia. Bella reazione delle Zebre che con Ferrarini placcano un avversario sulla linea dei 22 costringendolo al tenuto. Molto gioco tattico al piede su un terreno che si fa sempre più pesante per la pioggia; al piede Tebaldi, Parks, Halangahu e Vainikolo prima che Sole provi a risalire; Chillon riprende il pallone liberato dal giocatore placcato ma il suo passaggio non viene ricevuto correttamente da Giazzon. Indisciplina ancora a farla da padrona con un fuorigioco fischiato a Ferrarini che disturba il mediano Marmion. Ancora fallo contro Perugini in ruck ma Parks questa volta centra i pali con un drop sul proseguio dell'azione. Sempre protagonista indiscusso dell’attacco del Connacht è Parks, ben posizionato sul calcio di Trevisan. Tutti i compagni dello scozzese sono però in fuorigioco sul suo calcio e Gauzere concede un piazzato alle Zebre sui 40 metri: Halangahu centra i pali al 28esimo tenendo in gara le Zebre. Fallo contro un difensore irlandese che entra lateralmente in ruck e Giazzon ha la possibilità di lanciare in attacco ma attende troppo e gli viene fischiata un'irregolarità: poco male perchè il pallone è recuperato dalle Zebre nella loro metacampo ma subito perso da Van Vuren sulla pressione del placcaggio avversario. Parks decide di passare il pallone col piede al largo, ma la sua pedata va troppo larga e non viene controllata in volo da O'Halloran. Sole porta a terra la successiva rimessa ma Chillon lo perde in avanti ridando ancora pallone in attacco agli irlandesi in mischia chiusa ai 30 metri. Tiene la mischia delle Zebre ma Trevisan riceve una sanzione per un tenuto sui 10 metri dando la possibilità a Connacht di andare per i pali e centrarli per la terza volta. Avanti delle Zebre chiamati al lavoro per risalire il campo con dei pick & go prima che il piede di Halangahu risalga il campo. Vainikolo contrattacca con la sua velocità, Connacht riporta l'azione al centro calciando nei 22 e Chillon sotto pressione ricalcia il pallone in touche sui 22 metri. I verdi entrano nei 22 per la seconda volta ma perdono il pallone in avanti recuperato da Pratichetti al largo.. Pericolo scampato per i bianconeri. Mischia col pallone introdotto da Chillon che viene resettata prima che Ferrarini riesca ad avanzare con un pacchetto di mischia in difficoltà: il flanker serve poi Trevisan per il calcio a liberare in touche che conclude i primi 40 minuti. Parte il secondo tempo con Festuccia, Ryan e Martinelli in campo. Subito il tallonatore aquilano chiamato al lancio in rimessa su Van Vuren che serve Martinelli. Errore del mediano che serve in avanti Ferrarini: prima mischia del secondo tempo al 3° minuto e terzo fallo contro il pack bianconero che consente a Parks di portare la propria rimessa sui 5 metri con un calcio stupendo. Il Connacht è nei 22 e raggiunge il centro del campo con dei "raccogli e vai" prima che Gauzere sanzioni Caffini entrato di lato in un raggruppamento. Connacht chiede mischia ordinata ai 5 metri per cercare la segnatura pesante. Ancora il fischietto francese a sanzionare il pack italiano con Ryan. Zebre sfidate ancora in mischia dagli irlandesi: il pack avanza e Gauzere concede la meta tecnica al 6° minuto. Placcaggio alto su Halangahu ma le Zebre proseguono nonostante il vantaggio: arrivano sui 22 con Martinelli a dare ritmo all'attacco bianconero che varca la linea dei 22 metri con dei pick & go prima che Venditti provi il break. Sul placcaggio viene fischiato un fallo contro la difesa irlandese e le Zebre che decidono per i pali da posizione centrale. Le Zebre continuano la pressione col nuovo entrato Aguero e Venditti: ancora indisciplinata la difesa irlandese e capitan Bergamasco decide di provare a centrare i pali. Halangahu da posizione defilata li centra al 52esimo riportando sotto i suoi. Connacht gioca veloce alla mano ma non è preciso: pallone perso avanti e mischia per le Zebre con la nuova prima linea. Il pallone esce facilmente e l'azione si sposta avanti con un calcio di Halangahu che cerca di esplorare i 22 avversari rasoterra. Parks non controlla e si rifugia in rimessa ai 5 metri concedendo un'ottima opportunità alle Zebre al 56esimo. Festuccia prima lancia poi si ritrova l’ovale che ricicla per Ferrarini portando le Zebre ai 5 metri: molto bene Aguero in avanzamento sul proseguo dell’azione offensiva. Ancora Festuccia e Ferrarini con determinazione prima che il pallone vanga perso con Martinelli che non riesce a servire il compagno vanificando la migliore azione d'attacco delle Zebre. Le Zebre però vanno in meta subito dopo con Trevisan all'angolo servito da Pratichetti che conclude una bella azione di Halangahu e Venditti. E’ il 60esimo e l'australiano fallisce il suo primo calcio della serata non trasformando da posizione davvero decentrata: il suo calcio va troppo stretto sulla sinistra. Si riprende il gioco e Gauzere sanziona ancora la mischia italiana sotto pressione. Connacht decide questa volta per calciare ai pali forte della serata impeccabile di Parks che anch'esso fallisce il suo primo piazzato centrando il palo destro. Lo scozzese ha subito un altro tentativo da metà campo ma decide di andare in touche fallendo però anche questa pedata che non fa uscire l'ovale dal campo. Halangahu riporta il pallone al piede prima che Trevisan lo spedisca nei 22. L'arbitro francese, aiutato dall'assistente, concede un fallo alle Zebre dopo che un difensore placchi volontariamente Trevisan intento a risalire il campo. Le Zebre decidono di andare in touche ai 22. Festuccia lancia l'ovale ma il saltatore viene contrastato fallosamente. Altro fallo a favore delle Zebre che questa volta decidono di andare per i pali sempre con Halangahu che porta in vantaggio le Zebre al 69esimo. Van Vuren strappa il pallone dall'avversario ma è considerato a terra dall'arbitro: punizione al Connacht che si riporta subito avanti 22-20 con Parks. Connacht pericoloso nei 22 con l’attivo estremo Henshaw. Gli irlandesi cercano di avanzare ma vengono ben controllati dalla difesa avanzante delle Zebre. Possesso prolungato degli irlandesi che concludono l'azione con un drop di Parks posizionato al di fuori dei 22. Serie di mischie positive per le Zebre difese nella metacampo del Connacht: sull'ultima ricevono fallo a favore decidendo di andare in touche a meno di 2 minuti dal termine. E’ l’azione decisiva della partita bianconera, la chiance di ribaltare definitivamente il risultato. Sole salta e mette la palla al sicuro facendo partire la rolling maul che arriva ai 5 metri ma perde il pallone liberato dai trequarti irlandesi con un calcio. Quando manca un minuto al termine il pallone è per le Zebre, sui 40 metri: i ragazzi di Gajan provano a risalire il campo con un drive avanzante che però perde il possesso e si chiude così la gara di Galway sul 25-20 per gli irlandesi. Un’altra gara positiva che lascia tanto amaro in bocca al XV bianconero. Le Zebre si ritroveranno a ranghi completi martedì pomeriggio 29 Gennaio 2013 per la consueta seduta alla Cittadella del Rugby di Parma dopo la settimana di riposo concessa dallo staff tecnico. Al lavoro a Parma la settimana prossima solamente gli infortunati, mentre i sei convocati dalla nazionale italiana saranno a Roma da domenica 20 Gennaio per preparare il prossimo Sei Nazioni che partirà per l’Italia domenica 3 Febbraio a Roma contro la Francia. Prossimo impegno ufficiale per le Zebre domenica 10 Febbraio 2013 quando, per il quattordicesimo turno della RaboDirect PRO12 faranno visita a Parma gli scozzesi Warriors di Glasgow ( https://www.facebook.com/events/119159398256027/ ): calcio d’inizio alle 15.05 allo stadio XXV Aprile. . 