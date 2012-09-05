Home Senza categoria ZEBRE E BENETTON TREVISO VENERDI' IN DIRETTA SPORTITALIA

ZEBRE E BENETTON TREVISO VENERDI' IN DIRETTA SPORTITALIA

di Redazione 05/09/2012

RABODIRECT PRO12, LA PROGRAMMAZIONE TV DELLA SECONDA GIORNATA Roma – SportItalia ha definito il palinsesto per la seconda giornata del RaboDirect PRO12. Le Zebre Rugby affronteranno alle 19.05, al XXV Aprile di Parma, gli irlandesi del Connacht: l’incontro verrà trasmesso in diretta da SportItalia 2 ed a seguire, sempre in diretta sullo stesso canale con calcio d’inizio alle ore 21.00, andrà in onda la sfida di Thomond Park tra la corazzata irlandese del Munster e la Benetton Treviso, reduce dal positivo esordio interno che ha visto i biancoverdi superare per 12-6 gli Ospreys, campioni in carica del RaboDirect PRO12. Questo il palinsesto in dettaglio: RaboDirect PRO12, II giornata – venerdì 7 settembre, ore 19.00 Diretta SportItalia 2 Zebre Rugby v Connacht RaboDirect PRO12, II giornata – venerdì 7 settembre, ore 21.00 Diretta SporItalia 2 Munster v Benetton Treviso

