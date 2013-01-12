RUCKFIELD NUOVO PARTNER PER L'ABBIGLIAMENTO FORMALE
di Redazione
12/01/2013
Parma – Il Presidente di Zebre Rugby Daniele Reverberi ed il DG Roberto Manghi hanno dato il benvenuto oggi nella famiglia della franchigia bianconera ad un nuovo partner, Ruckfield, che per i prossimi due anni ricoprirà il ruolo di fornitore ufficiale per l'abbigliamento formale e tempo libero del XV allenato da Christian Gajan. In rappresentanza del marchio d'abbigliamento francese fondato nel 2007 dal flanker dei coqs Sebastian Chabal era presente al "XXV Aprile" il presidente e direttore generale Pierre Sokolowsky. "Siamo entusiasti di accogliere Ruckfield all'interno della famiglia delle Zebre – ha dichiarato il Presidente Reverberi – si tratta di un marchio giovane ma già competitivo, esattamente come vogliamo che sia la nostra squadra. Ringrazio sentitamente Pierre e tutto il suo staff per aver creduto nel progetto Zebre come piattaforma di lancio di Ruckfield sul mercato italiano". "Con oltre duemila rivenditori in Francia – ha detto Sokolowsky – siamo oggi il terzo più importante marchio nel nostro Paese per quanto riguarda l'abbigliamento legato al rugby e siamo fortemente convinti che l'Italia, con una federazione ed un movimento ovale in crescita, siano un mercato ideale dove svilupparci. Siamo sicuri che le Zebre ci aiuteranno in questo nostro progetto di sviluppo e siamo felici di poter abbinare il nostro marchio a quello di questa squadra giovane ma con, al tempo stesso, importanti radici storiche. Inoltre - ha concluso Sokolowsky - ritroviamo alle Zebre Mauro Bergamasco, uno degli atleti più conosciuti dal grande pubblico italiano, che da tempo è nostro testimonial per l'Italia". Nelle foto (credit Zebre Rugby/Vasini) il Presidente di Zebre Rugby Daniele Reverberi, il DG Roberto Manghi ed il Presidente di Ruckfield Pierre Sokolowky alla presentazione della partnership oggi al "XXV Aprile" prima di Zebre v Biarritz. Presenti anche gli atleti Giovanbattista Venditti, Roberto Quartaroli, Leonardo Sarto.
Redazione