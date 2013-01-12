Loading...

[ZEBRE RUGBY/FOTO] ZEBRE RUGBY, GEMELLAGGIO CON IL WORKINGTON RFC

12/01/2013

ZEBRE RUGBY, GEMELLAGGIO CON IL WORKINGTON RFC
Parma – Il Presidente di Zebre Rugby Daniele Reverberi ed il vice-presidente del club inglese del Workington RFC John Paterson hanno celebrato oggi,
prima del calcio d’inizio del match di Heineken Cup, il gemellaggio tra la franchigia federale con sede a Parma e lo storico club d’Oltremanica
fondato nel 1877 il quale ha sempre adottato, sin dalla fondazione, una zebra quale stemma.
Reverberi e Paterson hanno scambiato le maglie delle due squadre e, successivamente, la rappresentanza del club del Nord-Est inglese hanno assistito
ospiti del Presidente Reverberi in tribuna VIP alla partita contro Biarritz.
Foto Zebre Rugby/Vasini: il Presidente Reverberi ed il vice-presidente del Workington John Paterson sanciscono il gemellaggio tra le due realtà
sportive.



Redazione

Redazione

