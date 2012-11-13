ZEBRE v ULSTER DOMENICA IN DIRETTA SU SPORTITALIA 2
di Redazione
13/11/2012
ZEBRE v ULSTER DOMENICA IN DIRETTA SU SPORTITALIA 2 Roma – L’incontro di RaboDirect PRO12 tra Zebre Rugby ed Ulster di domenica 18 novembre alle ore 15.00 allo Stadio “XXV Aprile” di Parma, originariamente programmata per il 21 settembre e successivamente posticipata in seguito alla scomparsa del giocatore nordirlandese Nevin Spence, verrà trasmessa in diretta da SportItalia 2. Una replica è in programma lunedì 19 novembre alle ore 11.30
