ZEBRE v ULSTER POSTICIPATA A DATA DA DESTINARSI

di Redazione 17/09/2012

ZEBRE v ULSTER POSTICIPATA A DATA DA DESTINARSI Dublino - A seguito della morte del giocatore di Ulster Nevin Spence avvenuta nel fine settimana, l’incontro tra Zebre Rugby ed Ulster – originariamente programmata sabato 21 settembre allo Stadio “XXV Aprile” di Parma e valido per la quarta giornata di RaboDirect PRO12– è stata rinviata a data da destinarsi. Un annuncio relativo alla riprogrammazione del match verrà effettuato successivamente. Un minuto di silenzio verrà osservato in occasione di tutti gli altri incontri di RaboDirect PRO12 in programma nel fine settimana. La Federazione Italiana Rugby e tutto il rugby italiano sono vicini agli amici di Ulster ed ai familiari colpiti da una così immane tragedia.

