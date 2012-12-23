ZEBRE Vs TREVISO, LE INTERVISTE POST PARTITA CON GAJAN, REVERBERI, BERGAMASCO, GORI E MINTO.
ZEBRE Vs TREVISO, LE INTERVISTE POST PARTITA CON GAJAN, REVERBERI, BERGAMASCO, GORI E MINTO. Parma – Al termine del primo derby italiano di RaboDirect PRO12 tra Zebre e Benetton Treviso andato in scena ieri allo stadio XXV Aprile di Parma ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-benetton-treviso-primo-derby-rabodirect-pro12-parma/ ), diversi protagonisti dell’inedita sfida hanno espresso il loro parere sulla contesa che ha visto prevalere i veneti 10-3 dopo che la prima frazione si era conclusa in parità zero a zero. Parola d’obbligo per il direttore tecnico della franchigia federale delle Zebre, Christian Gajan :”Una partita che nel secondo tempo si poteva vincere: ma è difficile vincere le gare quando compi troppi falli, le ammonizioni ci costringono spesso a giocare in 14 per diversi minuti. E proprio in quei minuti d’inferiorità a cavallo dei due tempi il Treviso ha segnato la meta: il merito va a loro che hanno giocato la loro partita, riuscendo a vincere una sfida difficile e serrata. Abbiamo giocato di più il pallone nel secondo tempo, non abbastanza per come l’ho vista io. In un paio d’occasioni invece di calciarlo in avanti potevamo sfruttare maggiormente il gioco alla mano. A livello combattivo siamo stati meglio delle ultime uscite ( http://www.zebrerugby.eu/gajan-zebre-treviso-presentazione-gara-derby-rabodirect-pro12/ ), manca la lucidità che ci impedisce di vincere la partita. A Treviso sabato prossimo sarà un altro match, mi farà piacere tornare a Monigo dove ho tanti bei ricordi. Potrò portare il mio saluto simbolico a due ragazzi che mancano tanto come Ivan Francescato e Piero Dotto che ho avuto la fortuna di conoscere prima che di allenare”. Rammarico anche nelle parole del presidente della franchigia bianconera Daniele Reverberi :”I troppi falli hanno penalizzato il nostro gioco, spero che la squadra ritrovi una maggiore continuità sulle fasi del gioco alla mano esprimendo la sua solita verve offensiva. Un Treviso che oggi si è dimostrato migliore nel gioco alla mano. I tifosi della nostra franchigia devono crescere allo stesso modo della squadra in campo. C’era diverso pubblico oggi, molti trevigiani. Non ci accontentiamo di questo, oltre che dalle zone limitrofe spero che la città di Parma possa continuare a sostenere queste Zebre: vincere aiuterebbe di sicuro il divertimento dei tifosi allo stadio. Manca una gara alla fine del 2012, il nostro obiettivo è fare bene a Treviso: obiettivo non facile ma dobbiamo provare a vincere la gara. Mi auguro una continuità nel progresso per il proseguo del campionato: ci vuole tenacia per voler crescere”. Il flanker delle Zebre, Mauro Bergamasco -ex della formazione trevigiana- commenta la gara persa dai suoi 3-10 focalizzandosi già sulla sfida di ritorno :“Siamo incappati ancora nella scarsa disciplina: non è una novità e purtroppo cadiamo in questo tranello da qualche settimana: oggi sicuramente meno del solito ma abbiamo concesso troppe punizioni al Treviso. Abbiamo creato molto, non sfruttando alcune azioni nel secondo tempo che potevano essere concretizzate a nostro favore: errori banali non ci hanno permesso di andare in meta. La risposta data in campo è importante, nel complesso la prestazione è positiva. Ripartiamo sulle basi dei nostri errori da correggere, pronti per andarli a sfidarli la settimana prossima. Le fasi di conquista sono state positive , la mischia è stata in difficoltà all’inizo; ritrovando equilibrio nel corso della partita. In settimana prepareremo la partita di Monigo sulle situazione positive di questa gara cercando di concretizzare di più. Siamo già proiettati mentalmente sul prossimo impegno, ognuno di noi si è dato appuntamento con la stessa voglia per preparare la sfida di Treviso dopo il Natale” Edoardo Gori, mediano di mischia del Benetton Treviso :”Sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su questo campo davanti al loro pubblico. Siamo riusciti a portare a a casa il risultato ed era ciò che cercavamo: il nostro obiettivo è raggiunto. Vedremo la settimana prossima come andrà. La RaboDirect PRO12 è una competizione diversa, questo era un derby, una partita difficile diversa dalle ultime due coi Tigers di Heineken Cup”. Francesco Minto, seconda linea bianco-verde tra i migliori dei suoi :”In questo periodo mi sento bene, sto alla grande, sono al massimo della forma. Al ritorno sarà difficile anche se in casa saremo avvantaggiati e potremo magari dare di più come spesso succede. Siamo stati quasi tutta la gare nei loro 22, lavorando tanto ma concludendo poco. Mi aspetto di fare più punti in casa con più determinazione e tranquillità: portare a casa la gara con maggiore scarto. La buona touche che abbiamo mostrato oggi fa parte del lavoro svolto in settimana: studiamo l'avversario per rubare i loro lanci". Le Zebre si ritroveranno mercoledì 26 Dicembre per la ripresa degli allenamenti alla Cittadella del Rugby di Parma. Sabato 29 Dicembre allo stadio comunale di Monigo a Treviso la sfida del dodicesimo turno della RaboDirect PRO12 tra il Benetton Treviso e le Zebre ( http://www.benettonrugby.it/ ) con calcio d'inizio alle ore 15. Diretta tv su Sportitalia 2 per la prima sfida del girone di ritorno del campionato celtico.
