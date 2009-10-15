Home Senza categoria Zhermack a Livorno ancora in emergenza

Zhermack a Livorno ancora in emergenza

di Redazione 15/10/2009

Sabato prossimo la Zhermack sarà di scena a Livorno, nell'anticipo della quarta giornata. Calcio d'inizio fissato per le 17, arbitra il signor Mancini di Frascati. Uno dei migliori fischietti d'Italia per una partita importante per entrambe le squadra, appaiate a metà classifica. Zhermack senza Brancalion e Marchetto, con alcuni infortunati che non si sa se scenderanno in campo: Melotto e Sanchez lamentano dei problemi, non è sicuro il loro utilizzo. Sempre fuori Zarattini dopo l'espulsione rimediata contro il Firenze. Farà il suo esordio Michele Zanirato, giovane mediano di mischia che torna in Polesine dopo tre anni a Piacenza. Fuori molto probabilmente anche Colombo, colpito duro alla mandibola contro il Noceto. Una partita molto importante, che potrebbe essere già cruciale per la squadra di Tellarini, affrontata con parecchie pedine mancanti o a mezzo servizio. Bisogna confidare nella risolutezza dei giocatori che scenderanno in campo sabato in terra toscana, di fronte a una squadra valida e temibile.

