Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Zhermack a Livorno ancora in emergenza

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sabato prossimo la Zhermack sarà di scena a Livorno, nell'anticipo della quarta giornata. Calcio d'inizio fissato per le 17, arbitra il signor Mancini di Frascati. Uno dei migliori fischietti d'Italia per una partita importante per entrambe le squadra, appaiate a metà classifica. Zhermack senza Brancalion e Marchetto, con alcuni infortunati che non si sa se scenderanno in campo: Melotto e Sanchez lamentano dei problemi, non è sicuro il loro utilizzo. Sempre fuori Zarattini dopo l'espulsione rimediata contro il Firenze. Farà il suo esordio Michele Zanirato, giovane mediano di mischia che torna in Polesine dopo tre anni a Piacenza. Fuori molto probabilmente anche Colombo, colpito duro alla mandibola contro il Noceto. Una partita molto importante, che potrebbe essere già cruciale per la squadra di Tellarini, affrontata con parecchie pedine mancanti o a mezzo servizio. Bisogna confidare nella risolutezza dei giocatori che scenderanno in campo sabato in terra toscana, di fronte a una squadra valida e temibile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Domenica 18 Ottobre Rugby Noceto Vs Amatori Milano

Articolo Successivo

Rugby 1823 parla di Rugby CS

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019