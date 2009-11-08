Home Senza categoria Zhermack costretta a vincere contro il Termoraggi Piacenza

Zhermack costretta a vincere contro il Termoraggi Piacenza

di Redazione 08/11/2009

Gli emiliani sono stati già avversari della squadra di Tellarini durante il torneo Pedrini di Badia, quando la partita, della durata di soli quaranta minuti, era finita in parità. Un avversario spigoloso, con una mischia pesante, il Piacenza di quest'anno ha finora realizzato solamente dieci punti, quindi dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, essere alla portata della Zhermack. Una Zhermack che sta lottando anche contro sè stessa per non perdere fiducia nei propri mezzi. Troppo forte potrebbe essere la tentazione per qualcuno di tirare i remi in barca e lasciarsi trasportare dalla corrente, cosa che di sicuro non gioverebbe ai compagni di squadra e all'andamento di questo campionato. Giovedì durante l'amichevole contro il Villadose di Flaviano Brizzante, nonostante i presenti fossero veramente pochi, si è visto comunque poca aggressività. Di fronte a una squadra che contro un quindici di categoria superiore ce l'ha messa tutta, lottando su ogni pallone, i giocatori di Tellarini hanno risposto con poca aggressività. Nonostante si sia trattato di una seduta di allenamento e non di un turno di campionato, l'attenzione e la concentrazione non devono mai essere sotto la soglia della sufficienza. Di fronte a questo episodio il tecnico Tellarini ha serrato le fila e messo in chiaro quali sono le aspettative e le condizioni necessarie per poter risollevare le sorti della squadra: maggiore disciplina, maggiore rigore, dentro e fuori dal campo, maggiore serietà, maggiore lavoro durante la settimana. Il valore del gruppo deve essere superiore alle individualità e alla tentazione di trovare giustificazioni a prestazioni sottotono. Le prime reazioni positive sono arrivate con un buon allenamento di rifinitura, ora si aspetta domenica per avere la controprova. Assente in formazione Aretusini, infortunatosi contro il Brescia domenica scorsa. Bonini, dolorante alla spalla e stanco per l'utilizzo continuo in questa prima fase del campionato, partirà dalla panchina. Al suo posto nel ruolo di tallonatore il giovane Guglielmo. Per Zanirato, Melotto e Barion sarà la partita contro alcuni ex compagni di squadra. Anche per Marchetto, che però dovrà assistere alla partita dalla tribuna. La seconda linea della Zhermack ha finalmente trovato la causa dei propri mali alla coscia destra, e sta ultimando le terapie che gli permetteranno di tornare in campo, anche se non si fanno previsioni in merito. Questa la probabile formazione: Colombo, Guglielmo, Brancalion; De Gaspari, Ronconi; Oliviero, Avanzi, White; Flagiello, Zanirato; Pagliarini, Brussolo, Barion, Zarattini; Sanchez. A disposizione: Tinazzo, Candian, Bonini, Fanchin, Masiero, Pultrone, Greggio, Venturi. Arbitra il signor Belvedere di Roma, calcio d'inizio alle 14.30.

