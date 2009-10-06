Home Senza categoria Zhermack sprecona - Giallo nel finale: il Firenze schiera un uomo in più

Zhermack sprecona - Giallo nel finale: il Firenze schiera un uomo in più

di Redazione 06/10/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Zhermack lascia per strada punti importanti e incassa la prima sconfitta stagionale in casa. Un Giunti Firenze più determinato e cinico raccoglie tutti i punti necessari e sfrutta le situazioni meglio di quanto non abbiano fatto gli uomini di Tellarini. La partenza è tutta di marca polesana, con i trequarti di casa che fanno il bello e il brutto tempo nelle file arretrate, mettendo veramente in difficoltà gli ospiti. Al quattordicesimo, da una touche vinta agevolmente dal pacchetto badiese, parte una splendida giocata in prima fase che lancia Zarattini palla in mano a gestire un soprannumero a pochi metri dalla meta. L'ala serve Melotto che resiste al placcaggio e deposita il pallone in mete per il vantaggio Zhermack. Brussolo, dai cinque metri sulla sinistra centra i pali. Al 27' l'apertura badiese Brussolo centra i pali su un calcio di punizione assegnato a favore della Zhermack per un fallo in ruck della difesa toscana. Al 30', nonostante l'inferiorità numerica, il Firenze centra la meta con l'ala, andando a sfruttare la superiorità numerica dal lato chiuso. Al 36' meta dei padroni di casa: il centro Tinazzo trova un bellissimo buco in mezzo alla linea arretrata toscana, attira su di sè tutta la difesa e serve un pallone d'oro alla terza linea Avanzi, che esplode le gambe e va a segnare a sinistra dei pali. Brussolo centra i pali per i due punti aggiuntivi. Al 42', in superiorità numerica per il giallo a Bonini, il Firenze da touche va in drive con il pacchetto. Il numero undici toscano raccoglie palla e con un guizzo felino schiacca sulla bandierina. Il mediano di apertura del Giunti trasforma la meta. Nel secondo tempo, al 5', toscani impostano un altro drive da touche sui cinque metri. La Zhermack si difende con le unghie e riesce a rubare il pallone. Flagiello calcia verso la touche ma il pallone non esce e viene recuperato dall'estremo. Il quindici toscano esplora il lato aperto, passa all'ala, riceve nuovamente il pallone e si gioca un calcetto andando a schiacciare in meta. Al 19' Zarattini viene punito per un tenuto nei ventidue, i toscani ne approfittano per calciare tra i pali e incrementare il vantaggio sul 22 a 17. Cinque minuti dopo da touche, White tira giù il saltatore e viene pestato nel volto dalla seconda linea toscana. L'arbitro punisce con un giallo lo scozzese e con un rosso l'avanti del Firenze. Al 29' mischia a cinque metri per il Badia, che gioca direttamente fuori. Il pallone cade a Sanchez e viene raccolto dall'estremo del Firenze che vola in solitaria e va a segnare una meta fortunosa in mezzo ai pali. Firenze avanti di dodici punti. Al 41' la Zhermack va in meta su drive da touche con Candian. Tenta un disperato force finale, arriva a un passo dalla meta, ma Michelotto non serve palla al largo, viene placcato e perde l'ovale. Gli ospiti liberano in touche e il direttore di gara Sironi decreta la fine dell'incontro. Polemiche finali per la presenza di un giocatore in più negli ultimi minuti nelle fila della squadra toscana, che invece di schierare tredici giocatori ne schierava quattordici. Inevitabile il ricorso, presentato dalla Zhermack.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp